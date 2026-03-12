Синоптикът Петър Янков: Очаква ни ново захлаждане, истинската пролет ще настъпи след 25 март

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"През почивните дни ще има много слънце, по Черноморието ще се стелят ниски облаци и мъгли. В София температурата ще бъде 13-14 градуса, в крайните южни райони ще стига до 18 градуса. Препоръчвам излети в планината, вятърът ще бъде слаб. В следобедните часове ще превалява", каза синоптикът Петър Янков .

Сънародниците ни, които ще пътуват към Северна Македония, ги очаква дъжд. Най-топлата балканска столица през почивни дни ще бъде Белград, стана ясно от думите на синоптика.

У нас в събота и неделя на места по планините ще преваля слаб дъжд и сняг, но обилни валежи не се очакват.

"Идеално време за ски, трябва да се имат предвид заледените участъци по пътеките над 2000 м. Котките ще са необходим аксесоар", посочи Янков.

Синоптикът съобщи, че понеделник, 16 март, е последният от поредицата по-топли дни. Мъглите ще останат до вторник сутринта.

От вторник започва продължителен период с чести валежи от дъжд. От сряда-четвъртък се очаква захлаждане с пренос на по-влажен въздух, предупреди Янков.

В Северна България на 18 и 19 март дъждът ще преминава в сняг. Температурите в средата на следващата седмица ще бъдат между 6 и 12 градуса, стана ясно още от прогнозата за времето.

"Астрономическата пролет, която ще настъпи на 20 март, няма да съвпада с метеорологичната пролет. Тя ще настъпи след 25-26 март. Това е нормално, метеорологичната пролет се различава с до 10 дни от астрономическата. Важното е, че дръвчетата не са цъфнали. Пролетта ще настъпва бавно и мъчително", каза още Янков Bulgaria ON AIR.

Той отбеляза, че ниските температури през почивните дни ще бъдат по-високи през следващата седмица, а максималните температури ще се понижават - средно между 7 и 12 градуса.

Температурите в следващите дни в Лондон и Париж ще се задържат с 2-3 градуса над климатичните норми, обърна внимание синоптикът.