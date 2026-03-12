Вижте къде в София няма да има вода на 13 март

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 13 март - петък във връзка с извършване на строително-ремонтни дености по ул. „Даскал Стоян Попандреев", кв. „Бояна" се налага спиране на водоподаването от 2:00 до 6:30 часа на клиентите на „Софийска вода" в района между: ул. „Севастократор Калоян", ул. „Белите брези", ул. „Даскал Стоян Попандреев" и ул. „Кумата", ул. „Ралевица" от ул. „Даскал Стоян Попандреев" до ул. „Кумата".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Даскал Стоян Попандреев" кръстовището с ул. „Кумата".

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.