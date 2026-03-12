ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати и голмайстори от първите 1/8-финали в Ша...

Поетапно ще бъде ограничавано движението в тунел „Топли дол“ през нощта

Тунел "Топли дол" на АМ "Хемус" СНИМКИ: Георги Палейков

Тази нощ поетапно ще бъде ограничавано движението в двете тръби на тунел „Топли дол" на АМ „Хемус" за почистване на пътните знаци, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Дейностите в тръбата в посока Варна ще се извършват от 22:00 ч. /на 12 март/ до 2:00 ч. /на 13 март/, а между 0 ч. и 4 ч. /на 13 март/ ще се работи в тръбата за София.

При изпълнение на работата движението в съоръжените ще бъде частично отбивано, като трафикът ще преминава последователно в активната и изпреварващата лента.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но изпълнението на предвидените дейности е необходимо, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Тунел "Топли дол" на АМ "Хемус" СНИМКИ: Георги Палейков

