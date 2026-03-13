Млечна запеканка с коприва

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

“Започва сезонът на копривата - листния зеленчук, който е богат на желязо. Точно сега, когато имунната ни система има нужда от подсилване, трябва да се обърнем към природните зелении, които ни дават витамини и сила”, ни пише Димитър Димитров.

ПРОДУКТИ

1 голяма купа коприва, 3 яйца, 150 г сирене, 1 к.ч. кисело мляко, 2 с.л. брашно, 10 скилидки чесън, сол на вкус, 4 с.л. олио, щипка чубрица, щипка млян черен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Почистваме копривата, измиваме я и я сваряваме до омекване. Изцеждаме я добре в гевгир. Накълцваме я с остър нож на ситно.

Разбъркваме я с яйцата, натрошеното сирене, млякото, нарязания на дребно чесън, брашното и 3 с. л. олио. Овкусяваме с чубрицата и черния пипер. Посоляваме по наша преценка.

Бъркаме до получаване на еднородна смес. Вземаме правоъгълна тава с размери 30/20 см. Намазваме дъното ѝ с 1 с.л. олио. Изсипваме копривената смес. Разпределяме я равномерно.

Печем я в предварително загрята на 180 градуса фурна до получаване на приятен загар на коричката. Изваждаме запеканката и я оставяме да се поохлади. Нарязваме я на парчета и я сервираме с лъжица гъсто кисело мляко.