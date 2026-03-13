Топло за сезона – до 18 градуса през почивните дни

В средата на следващата седмица дъждът за кратко ще преминава в сняг

Минималните температури в населените места в петък ще бъдат от -1 до 5 градуса, а по Черноморието - до 4 градуса. Сутринта в ниските места в южните райони ще бъде мъгливо, а по Черноморието ще се стелят ниски облаци. Видимостта ще се подобрява и ще се затопля. Следобед ще бъде предимно слънчево. Максималните температури в населените места ще са от 13 до 18 градуса, по Черноморието - до 13 градуса. За района на София минималната температура ще е -1, 0 градуса, а максималната - до 14-15 градуса.

Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

В събота минималните температури в населените места ще бъдат от -2 до 5 градуса, а по Черноморието - до 4 градуса. Отново сутринта в ниските места в южните райони ще бъде мъгливо. Следобед в планинските райони от Югозападна България

ще превали дъжд,

а на изток ще бъде предимно слънчево. Максималните температури в населените места ще са от 12 до 17 градуса, по Черноморието - до 12 градуса. За района на София минималната температура ще е около -2, -1 градуса, а максималната - до 14-15 градуса.

Над планините преди обед ще има разкъсана облачност до слънчево. Следобед над Рила и Пирин ще превалят дъжд и сняг. Очакваната нова снежна покривка е до 1 сантиметър. Билата и върховете ще бъдат временно закрити. Има опасност от заледени туристически пътеки по високите части (над 2200 м). Вятърът по високите части (над 2500 м) ще бъде от изток с пулсове до 20 км/ч.

Максималните температури над 2500 м ще са от -5 до -2 градуса, а на 1500 м - от 2 до 5 градуса.

В неделя минималните температури ще бъдат от -1 до 5 градуса, а по Черноморието - до 5 градуса. Сутринта в централните райони и по Черноморието ще бъде облачно и мъгливо, а на запад ще бъде слънчево. По-късно преди обед облаците ще се увеличават и над западните части следобед в планините от Югозападна България ще превалят дъжд и сняг, а на изток ще бъде облачно. Максималните температури ще са от 11 до 16 градуса, по Черноморието - до 12 градуса. За района на София минимална температура -1, 0 градуса, максимална до 14-15 градуса. Над планините преди обед облачността ще е разкъсана. Следобед над Рила и Пирин ще превалят дъжд и сняг. Максимални температури над 2500 м ще са от -5 до -2 градуса, а на 1500 м - от 3 до 6 градуса.

В понеделник ще вали в Западна България, а на изток ще има слънчеви часове. Във вторник започва период с чести валежи и застудяване. В сряда и в четвъртък в Северна България дъждът временно ще преминава в сняг.