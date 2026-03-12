ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КЗП откри нарушения в общите условия на ЕРП-тата

https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22458480 www.24chasa.bg

Спират движението за камиони по част от пътя Якоруда - Разлог за ремонт на 13 март

2124
Пътят Разлог - Якоруда в района на с. Баня Снимка: Google maps

Утре – 13 март, от 8 ч. до 18 ч. на 14 март (събота) ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони по път II-84 Якоруда – Разлог за ремонт на асфалтовата настилка. При извършване на дейности преминаването и в двете посоки на превозните средства над 12 тона с ремаркета и полуремаркета ще бъде ограничено в участъка от отклонението за с. Елешница /при 97-ми км/ до отклонението за с. Баня /при 102-ри км/. Трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут - от път II-19 през отклонението за с. Елешница (път III-1903) до включването в път II-84 и обратно. Движението в отсечката ще се регулира от сигналисти.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

