Мъжът, врязал се в синагога в САЩ, е ливанец с аме...

Слънчево и с температури до 18 градуса на петък 13-и

Очаква ни слънчево време. СНИМКА: 24 ЧАСА

Днес ще бъде предимно слънчево. На места в равнинната част от страната ще е мъгливо или с ниска облачност, но в следобедните часове в повечето райони мъглите ще се разсеят, а облачността ще се разсее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, по-ниски по Черноморието – между 8° и 12°, в София – около 14°.

По Черноморието преди обяд ще бъде почти тихо и на места ще има мъгла или ниска слоеста облачност. След обяд мъглите ще се разсеят, а облачността ще се разкъса. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 12°. Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала, съобщи БТА. 

В планините ще бъде слънчево, в следобедните часове с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

През почивните дни ще бъде предимно слънчево. Значителна ниска облачност, на места и мъгла ще има преди обяд в Източна България; сутрешна мъгла ще има и по поречието на Дунав, както и на места в низините и котловините, в отделни райони, задържаща се до обяд. Вятърът ще остане от изток-североизток – предимно слаб. Минималните температури ще бъдат близки до нулата, а максималните – предимно между 10° и 15°.

