Православен календар за 13 март

Св. Никифор, патр. Константинополски

Св. Никифор бил избран за патриарх на Цариград и като благочестив християнин се опълчил срещу разврата в града. С мъдрост прекратявал размириците, които създавали еретиците. Написал историята на Църквата и много беседи в защита на православната вяра. Но царят виждал в негово лице свой голям враг. Затова му отнел сана и го изпратил на заточение. Там свети Никифор преживял много страдания. Мощите му били пренесени в Цариград и погребани в църквата "Св. Апостоли".

На 13 март имен ден празнуват всички, които носят името Никифор и което означава – победоносец и производните му.