ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъжът, врязал се в синагога в САЩ, е ливанец с аме...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22459255 www.24chasa.bg

Православен календар за 13 март

5480

Св. Никифор, патр. Константинополски

Св. Никифор бил избран за патриарх на Цариград и като благочестив християнин се опълчил срещу разврата в града. С мъдрост прекратявал размириците, които създавали еретиците. Написал историята на Църквата и много беседи в защита на православната вяра. Но царят виждал в негово лице свой голям враг. Затова му отнел сана и го изпратил на заточение. Там свети Никифор преживял много страдания. Мощите му били пренесени в Цариград и погребани в църквата "Св. Апостоли".

На 13 март имен ден празнуват всички, които носят името Никифор и което означава – победоносец и производните му.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как да имаме неограничен интернет с 3 пъти по-висока скорост до всяка стая и на отдалечени места (Видео)