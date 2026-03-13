Проф. Георги Рачев: След вторник ще засмуче малко по-хладен въздух, някъде може да прекапе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

До този момент Баба Марта е изключително ведра и спокойна, няма вълнения. Това каза пред Би Ти Ви климатологът Георги Рачев.

От вторник ще настъпи лека промяна. По всяка вероятност някъде ще прекапе, но този момент месецът върви ужасно сух. Циклон ще засмуче малко по-хладен въздух от Централна Европа. Сряда, четвъртък, петък, събота ще бъде малко по-хладно и облачно, но нормални температури за втората половина на март месец, посочи климатологът. Температурите обаче ще са положителни.

До края на март ще става за ски, каза Рачев. В четвъртък е възможен символичен валеж на Южното Черноморие.

Изминалият февруари е бил петият най-топъл в последните 30 години.