Събота ще е със слънце, но до обед с мъгли и слоеста облачност на места

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в равнините и низините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в София - около минус 1°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Утре ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на места в равнинната част от страната все още ще е мъгливо или с ниска слоеста облачност, но мъглите бързо ще се разсеят и облачността ще се разкъса и намалее до предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, в София – около 14°.

Сутринта по Черноморието ще бъде почти тихо и на места ще има мъгла или ниска слоеста облачност, но мъглите бързо ще се разсеят, а облачността ще се разкъса до предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 9° и 11°. Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще е 2 - 3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 1°.

В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от изток-североизток. Преди обяд в източните райони и на места в низините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. Минималните температури ще са близки до нулата, а максималните - между 12° и 17°.