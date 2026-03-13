АСП: От 16 март започва раздаването на хранителни продукти за над 530 000 души

От 16 март 2026 г. раздаването на вторият транш хранителни продукти за най-нуждаещите се лица, закупени от Агенцията за социално подпомагане (АСП). Те са осигурени по Програма „Храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027", съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, съобщиха от АСП на официалния си сайт.

Очаква се над 530 000 граждани и членовете на техните семейства да могат да получат помощта. Пакетите ще включват 11 вида хранителни продукти от първа необходимост, сред които брашно, ориз, лютеница, олио и др. Едночленните и двучленните семейства ще получат по един пакет с общо почти 11 кг храни, а с трима и повече членове – по два пакета с около 24 кг продукти. Хората могат да получат помощта в 317 пункта в цялата страна. Пакетите се раздават от Българския червен кръст (БЧК).

Информация за хората в списъците за подпомагане с пакети може да се получи от националния кол център за социална подкрепа и здравни консултации на БЧК на телефонен номер 02 4928549 и чрез проверка на правоимащите лица по ЕГН на https://foodprogram.redcross.bg.

Условията за получаване на помощта, както и графиците и адресите на пунктовете, са публикувани на сайта на АСП.

В края на февруари служебният социален министър Хасан Адемов обяви, че раздаването на пакетите с храна за най-нуждаещите се ще бъде ускорено.