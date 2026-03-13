Катастрофа затруднява движението по пътя София - Костинброд

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно движението по път II-81 София - Костинброд в района на Понор се осъществява в две от три ленти, поради ПТП.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция", съобщава АПИ.