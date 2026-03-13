АПИ: На 18 и 19 март ще се ремонтират далекопроводи в района на Костенец

През следващата седмица - на 18 март /сряда/ и 19 март /четвъртък/, ще се ремонтират два далекопровода в участъка между 142-ри и 143- ти км на път І-8, в района на Костенец. При изпълнение на дейностите, които са свързани с модернизацията на жп линията Елин Пелин – Костенец, трафикът няма да бъде спиран, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Техниката, необходима за изпълнение на предвидените ремонтни работи, ще бъде разположена извън пътното платно, без да пречи на преминаващите. За повишаване на безопасността и регулиране на движението в участъка ще има екипи на „Пътна полиция" и сигналисти.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да карат внимателно, спазвайки дистанция, да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.