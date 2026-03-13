Планиран е основен ремонт на 90 км от пътя Карнобат - Шумен

Планиран е основен ремонт на 90 км от път II-73 Карнобат - Шумен. В момента се отстраняват грешки в кадастралните карти

От утре започва изкърпване на най-компрометирания 7 км участък от КПП Карнобат към Лозарево

Агенция „Пътна инфраструктура" предвижда основен ремонт на 90 км от републикански път II-73 Карнобат – Шумен. От тях 47 км са на територията на област Бургас, а останалите около 43 км са в област Шумен.

В момента планираните ремонтни дейности са на етап процедиране на промяна в кадастралните карти, наложила се след изготвен и приет технически проект и установената с него явна фактическа грешка в кадастралните карти. За участъка в област Шумен тази устройствена процедура е в ход, а за отсечката в Бургас предстои да стартира. Проведени са екологичните процедури, вследствие на които предстои провеждане на такива и по Закон за водите.

До началото на основния ремонт Областно пътно управление - Бургас ще предприема дейности по текущо поддържане на отсечката, за да се осигури безопасността на движението. От утре – 14 март, започва изкърпване на най-компрометирания 7-километров участък от КПП Карнобат в посока Лозарево. При добри метеорологични условия се очаква предвидените ремонтни дейности да продължат около две седмици.

През юни и юли 2025 г. беше изкърпен участъкът от с. Сигмен до с. Лозарево. Освен изкърпване на компрометираната настилка e положена маркировка, почистени са банкети, окопи, канавки, зоните за краткотраен отдих, премахната е крайпътна растителност.

През 2024 г. в участъка от 43-ти до 90-ти км, преминаващ през селата Лозарево, Вълчин и Прилеп, включително „Ришки" проход, бяха изкърпени и възстановени най-компрометираните и деформирани участъци на настилката.