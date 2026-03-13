Временно се променя организацията на движение на АМ „Струма“ в област Кюстендил

През следващата седмица временно ще се променя организацията на движение от 56-и до 86-и км на АМ „Струма" в област Кюстендил

През следващата седмица - от 16 март /понеделник/ до 20 март /четвъртък/, между 8 ч. и 17 ч., временно ще се променя организация на движение между 56-и и 86-и км на АМ „Струма" в област Кюстендил поради демаркиране на стара пътна маркировка. Дейностите ще се изпълняват поетапно в двете платна за движение, като при реализацията им трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. След премахването й и при подходящи метеорологични условия ще бъде положена нова маркировка.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да пътуват внимателно и със съобразена скорост, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.