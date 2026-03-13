От 16 март обновяват маркировката при връзката на Северната скоростна тангента и Софийския околовръстен път

През следващата седмица - от 16 март /понеделник/ до 20 март /петък/, от 10 ч. до 17 ч. e необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание при връзката на Северната скоростна тангента и Софийския околовръстен път /II-18/ поради обновяване на маркировката в участъка. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно водачите да се движат внимателно и със съобразена скорост.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Апелът към водачите е да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.