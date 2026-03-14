Православен календар за 14 март

Слънчево време на 14 март, очакват ни температури до 17 градуса

Времето ще е слънчево и топло. СНИМКА: АРХИВ

Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на места в равнинната част от страната все още ще е мъгливо или с ниска слоеста облачност, но мъглите бързо ще се разсеят и облачността ще се разкъса и намалее до предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, в София – около 14°.

Сутринта по Черноморието ще бъде почти тихо и на места ще има мъгла или ниска слоеста облачност, но мъглите бързо ще се разсеят, а облачността ще се разкъса до предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 9° и 11°. Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще е 2 - 3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 1°.

Четете още

Още от Времето

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел