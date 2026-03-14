Православен календар за 14 март

Преп. Бенедикт Нурсийски

Преп. Бенедикт се е родил около 480 г. в град Нурсия (Италия). Той се оттеглил в пустинно място край столицата отвратен от развратния живот в Рим. Бог го дарил с мъдрост и му дал сила да лекува болни хора, но завистници прокудили преподобния в Кампания (южна Италия). Там хората не знаели за християнската вяра и се покланяли на идоли. Преподобният Бенедикт обърнал много поклонници към Христа. По-късно построил манастир и написал устав за своите братя, които се нарекли бенедектинци в негова чест. През 543 г. починал край град Неапол.