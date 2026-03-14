Паднала скална маса затруднява движението по пътя Хвойна – Чепеларе

Движението по път II-86 между Хвойна и Чепеларе при разклона за Студенец се осъществява двупосочно в една лента заради паднала скална маса, съобщиха за БТА от Областното пътно управление в Смолян.

Скалните късове са се свлекли на пътното платно към 3 часа тази сутрин при 62 километър.

На място работят екипи на пътноподдържащата фирма, които разбиват падналата скална маса, за да освободят пътното платно.

От Областното пътно управление призовават водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост при преминаване през района.