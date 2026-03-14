Климатологът Симеон Матев: Следващата седмица се очаква застудяване

Следващата седмица се очаква застудяване. През уикенда, както и понеделник и вторник времето ще е слънчево. В събота температурите ще са от 12 до 17 градуса. В неделя ще е малко по-хладно, но отново с много слънчеви часове. Застудяването се очаква от сряда. В четвъртък е възможно да вали сняг в планините.

„Между пролет и зима сме още. В момента в село Равногор температурата е минус 11 градуса. А последните дни в Югозападна България температурите достигаха до 20-22 градуса. В истинско мартенско безвремие сме", коментира климатологът Симеон Матев в ефира на „Събуди се" по Нова тв.

Той допълни, че има известно закъснение на цъфтежа на овошките.

Първите щъркели обаче вече пристигнаха в нашата страна. Най-често срещани в България са белите щъркели, популацията им е около 220 000 екземпляра, като според специалисти това представлява почти цялата популация в Европа.