Православен календар за 15 март

3 Неделя на Великия пост - Кръстопоклонна. Св. мчк Агапий и 6-те мъченици с него. Св. мчк. Никандър



Св. Агапий и другарите му пострадали от началника Урбан в Кесария Палестинска. Всички освен Агапий били много млади и не били кръстени. Един ден младежите гледали как мъчат християните и като видели с какво търпение те понасяли всичко, разпалили се от ревност за Христа, отишли при началника си Урбан и му казали: "И ние сме християни!"

Увещанията и заплахите на Урбан били напразни. Към тях се присъединил и знатният кесарийски гражданин Агапий. Всички били посечени с меч.