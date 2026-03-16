КОЙ ГОТВИ

Румен Петров предлага рецепта за пухкави мъфини с бял шоколад.

ПРОДУКТИ

3 яйца, 220 г брашно, 200 г кисело мляко, 100 г кристална захар, 100 мл олио, 1 ванилия, 1 ч.л. сода бикарбонат, 1 ч.л. бакпулвер, 1 щипка сол, 100 г бял шоколад, замразени вишни или коктейлни череши за украса

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Разбиваме яйцата със захарта и ванилията до побеляване. Смесваме содата с киселото мляко и добавяме към яйчената смес.

Разбъркваме за кратко. На тънка струя и при непрекъснато разбъркване добавяме олиото. Постепенно прибавяме пресятото с бакпулвера и солта брашно, като внимателно разбъркваме със силиконова шпатула. Разливаме сместа в хартиени кошнички до около 2/3 от обема им.

Печем в загрята фурна на 200 градуса до суха клечка (17-20 минути). Изстиналите мъфини заливаме с разтопения на водна баня бял шоколад и украсяваме с коктейлните череши или вишни. По желание поръсваме с настъргани ядки.