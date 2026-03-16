Православен календар за 16 март, вижте кои са имениците днес

Св. мчци Савин и Папа

Св. Савин бил старейшина на египетския град Хермопол. По време на Диоклетиановото гонение на християните той се оттеглил край едно далечно село и се затворил в колиба, където прекарвал в пост и молитва. Един просяк, на когото Савин бил сторил голямо добро, го издал на властта. Савин и още шестима християни били хванати от царските войници и отведени на съд. След големи мъки Савин бил хвърлен и удавен в река Нил през 299 година. Свети Папа заради изповядването на Христовата вяра също бил измъчван.

Имен ден празнуват: Жельо, Вильо, Савин