До 20 март обновяват маркировката на Северната скоростна тангента и околовръстното

От днес до 20 март от 10 до 17 ч. ще се обновява маркировката в участъка при връзката на Северната скоростна тангента и Софийския околовръстен път. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно шофьорите да се движат внимателно и със съобразена скорост.

От АПИ призовават шофьорите да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Информация за актуалната пътна обстановка може да се получи от интернет страницата на АПИ и на телефон 0700 130 20.

Предвижда се до края на април да бъдат ремонтирани близо 28 км от пътя София - Самоков.