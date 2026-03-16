Вижте къде в София няма да има вода на 17 март

На 17 март (вторник) 2026 г. във връзка с отстраняване на авария по Рилски водопровод се налага спиране на водоподаването на клиентите на "Софийска вода" в следните райони:

с. Плана - от 13:30 ч. на 17.03.2026 г. до 01:30 ч. на 18.03.2026 г.

с. Железница - от 14:00 ч. на 17.03.2026г. до 01:30 ч. на 18.03.2026 г.

с. Бистрица - от 13:30 ч. на 17.03.2026г. до 01:30 ч. на 18.03.2026 г.

с. Кокаляне /висока зона/ - от 14:30 ч. на 17.03.2026 г. до 02:30 ч. на 18.03.2026 г.

в.з. Косанин дол - от 14:30 ч. на 17.03.2026г.г до 02:30 ч. на 18.03.2026 г.

в.з. Ловджийска чешма - от 14:30 ч. на 17.03.2026г. до 02:30 ч. на 18.03.2026 г.

в.з. Бункера - горна част - от 14:30 ч. на 17.03.2026 г. до 02:30ч. на 18.03.2026 г.

в.з. Градище - от 14:30 ч. на 17.03.2026 г. до 02:30 ч. на 18.03.2026 г.

кв. Симеоново, в.з. Симеоново - Драгалевци, кв. Драгалевци - от 14:00 ч. на 17.03.2026 г. до 04:00 ч. на 18.03.2026 г.

в.з. Малинова долина -

кв. Киноцентъра - от 15.00 ч. на 17.03.2026 г. до 03.00 ч. на 18.03.2026г.

кв. Бояна - района заключен между ул. "Розариум", ул. "Кумата", ул. "Сев. Калоян" и ул. "Боянска легенда" - от 16:30 ч. на 17.03.2026 г. до 04.30 ч. на 18.03.2026 г.

кв. Бояна - района заключен между ул. "Белите брези", ул. "Байкал", ул. "Десислава" и ул. "Сговорна дружина" - от 16:30 ч. на 17.03.2026 г. до 04.30 ч. на 18.03.2026 г.

в.з Беловодски път - от 17.00 ч. на 17.03.2026 г. до 05.00 ч. на 18.03.2026 г.

в.з. Килиите - от 17.30 ч. на 17.03.2026 г. до 05.30 ч. на 18.03.2026 г.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа "Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следние адреси:

с. Бистрица - на площада от 01:30 ч. на 18.03.2026г.

кв. Симеоново - на площада от 02:00 ч. на 18.03.2026г.

кв. Драгалевци - на площада от 02:00 ч. на 18.03.2026г.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.