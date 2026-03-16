Поетапно променят движението в тунелите „Витиня", „Ечемишка" и „Правешки ханове" на АМ „Хемус"

През нощта в следващите дни поетапно ще се променя организацията на движение в тунелите „Витиня", „Ечемишка" и „Правешки ханове" на АМ „Хемус" за почистване на пътните знаци. За изпълнение на планираните дейности през нощта, когато трафикът е по-слаб, преминаването през съоръженията ще бъде частично променяно като превозните средства ще преминават последователно в активната и изпреварващата лента, съобщава АПИ.

В тунел „Витиня" от 22 ч. на 17 март до 2 ч. на 18 март ще се почистват знаците в тръбата в посока Варна, а от 0 ч. до 4 ч. на 18 март ще се работи в тръбата за София.

В тунел „Ечемишка" от 22 ч. на 18 март до 2 ч. на 19 март ще се работи в тръбата за Варна, а между 0 ч. и 4 ч. на 19 март в тръбата за София.

В тунел „Правешки ханове" от 22 ч. на 19 март до 2 ч. на 20 март ще се почистват знаците в тръбата за Варна, а между 0 ч. и 4 ч. на 20 март ще се работи в тръбата за София.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но изпълнението на предвидените дейности е необходимо, за да се повиши безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.