Бутер каноли с крем маскарпоне

КОЙ ГОТВИ

“Предлагам бърз и впечатляващ десерт – каноли от бутер тесто с нежен крем”, ни пише Марияна Бончева.

ПРОДУКТИ

1 лист бутер тесто, филирани бадеми за поръсване

За крема:

250 г маскарпоне, 200 мл млечна сметана, 100 г бял или жълт шоколад (може да го оцветим с куркума или сладкарска боя), 50 г захар, 50 мл прясно мляко, 1 ванилия, 5 г желатин + 30 мл студена вода

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Размразяваме бутер тестото на стайна температура. Приготвяме крема, като разбиваме маскарпонето, захарта и ванилията. Накисваме за 5-10 мин. желатина в студената вода.

Разтопяваме шоколада на водна баня. Кипваме прясното мляко, отстраняваме от огъня, добавяме накиснатия желатин и разбъркваме. Добавяме го към разтопения шоколад, разбъркваме до гладка смес и оставяме да се охлади, без да стяга.

Прибавяме постепенно маскарпонето и разбъркваме. Разбиваме сметаната до меки връхчета и поетапно добавяме и шоколад, като разбъркваме.

Изсипваме в пош с кръгъл накрайник и оставяме в хладилника да се стегне. Разстиламе листа бутер тесто и изрязваме по дължина лентички около 1.5-2 см. Ако нямаме формички за каноли, използваме точилка, покрита с намазнено алуминиево фолио.

Навиваме на спирала всяка от лентичките, като леко застъпваме краищата. Закрепяме ролките или точилката на ръба на тавата, за да се изпекат канолите равномерно от всички страни.

Печем в загрята до 200°фурна 15-20 мин. или до златисто. Към края поръсваме с филирани бадеми. Топлите каноли изхлузваме внимателно от точилката и оставяме да изстинат. Пълним с помощта на пош от двете страни.