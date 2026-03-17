Тръмп отлага посещението си в Китай заради войната

Променят движението в тунелите „Витиня“, „Ечемишка“ и „Правешки ханове“

тунел "Ечемишка" на АМ "Хемус"

Поетапно ще се променя организацията на движение в тунелите „Витиня", „Ечемишка" и „Правешки ханове" на магистрала „Хемус" от днес до 20 март за почистване на пътните знаци. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ).

За изпълнение на планираните дейности през нощта, когато трафикът е по-слаб, преминаването през съоръженията ще бъде частично променяно, като превозните средства ще преминават последователно в активната и изпреварващата лента.

От днес в тунел „Витиня" от 22:00 до 2:00 ч. на 18 март ще се почистват знаците в тръбата в посока Варна, а от 00:00 до 4:00 ч. на 18 март ще се работи в тръбата за София.

В тунел „Ечемишка" от 22:00 ч. на 18 март до 2:00 ч. на 19 март ще се работи в тръбата за Варна, а между 00:00 и 4:00 ч. на 19 март – в тръбата за София.

В тунел „Правешки ханове" от 22:00 ч. на 19 март до 2:00 ч. на 20 март ще се почистват знаците в тръбата за Варна, а между 00:00 ч. и 4:00 ч. на 20 март ще се работи в тръбата за София.

От АПИ се извиняват на шофьорите за причиненото неудобство, но изпълнението на предвидените дейности е необходимо, за да се повиши безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

