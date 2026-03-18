КОЙ ГОТВИ

“С голямо желание ви представям рецепта за вкусна пандишпанова торта с плодове”, ни пише Валя Михайлова.

ПРОДУКТИ

За блата:

5 яйца, 5 с.л. захар, 5 с.л. брашно, 2 с.л. олио, 1 ванилия

За крема:

200 мл течна сладкарска сметана, 200 г крема сирене, 200 г заквасена сметана, 1 пакетче ванилова захар

За карамеления сироп:

1 ч.ч. захар, 1 ч.ч. вода

За пълнежа: плодове - банани, киви, ягоди

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Разделяме яйцата на жълтъци и белтъци, като белтъците разбиваме със захарта до сняг и след това добавяме жълтъците един по един, докато се усвоят. На тънка струйка прибавяме олиото, а накрая пресятото брашно, което внимателно разбъркваме, само че вече на ръка с помощта на шпатула.

Изсипваме в тава, покрита с хартия за печене, и печем в загрята фурна на 180 градуса около 40 минути. Оставяме блата да се охлади добре и след това го разрязваме на три части. Приготвяме си карамелен сироп, като в тенджера карамелизираме захарта и добавяме водата.

Оставяме да поври 5-6 минути. Сиропът трябва да бъде горещ, а блатовете студени, когато сиропираме. Крема приготвяме от всички сметани, които разбиваме с миксер в дълбока купа. Между блатовете редим плодове - банани, ягоди, киви. Декорираме по избор.