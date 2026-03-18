Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
Изпращайте рецептите си на
адреси [email protected]
За въпроси - тел. 942 25 31.
КОЙ ГОТВИ
“С голямо желание ви представям рецепта за вкусна пандишпанова торта с плодове”, ни пише Валя Михайлова.
ПРОДУКТИ
За блата:
5 яйца, 5 с.л. захар, 5 с.л. брашно, 2 с.л. олио, 1 ванилия
За крема:
200 мл течна сладкарска сметана, 200 г крема сирене, 200 г заквасена сметана, 1 пакетче ванилова захар
За карамеления сироп:
1 ч.ч. захар, 1 ч.ч. вода
За пълнежа: плодове - банани, киви, ягоди
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Разделяме яйцата на жълтъци и белтъци, като белтъците разбиваме със захарта до сняг и след това добавяме жълтъците един по един, докато се усвоят. На тънка струйка прибавяме олиото, а накрая пресятото брашно, което внимателно разбъркваме, само че вече на ръка с помощта на шпатула.
Изсипваме в тава, покрита с хартия за печене, и печем в загрята фурна на 180 градуса около 40 минути. Оставяме блата да се охлади добре и след това го разрязваме на три части. Приготвяме си карамелен сироп, като в тенджера карамелизираме захарта и добавяме водата.
Оставяме да поври 5-6 минути. Сиропът трябва да бъде горещ, а блатовете студени, когато сиропираме. Крема приготвяме от всички сметани, които разбиваме с миксер в дълбока купа. Между блатовете редим плодове - банани, ягоди, киви. Декорираме по избор.