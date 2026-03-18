Облачно и ветровито ще бъде времето на 18 март

Днес ще духа слаб североизточен вятър. Минималните температури ще са предимно между 0° и 5°, в София - около 3°. Ще преобладава облачно време . В следобедните часове на места в Южна България ще има превалявания от дъжд, в планинските райони – от слаб сняг. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Източна България - до силен вятър от изток-североизток. Ще нахлува студен въздух и дневните температури ще започнат да се понижават – максималните ще бъдат между 7° и 12°, в София - около 7°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 8° - 10°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, пише БТА.

В планините ще бъде предимно облачно. След обяд на места в масивите на Западна България и Родопите ще има превалява слаб сняг, под около 1500 метра – от дъжд и сняг. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 1°, на 2000 метра – около минус 4°.