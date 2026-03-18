ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Маркет линкс": Коалицията на Радев с 21,1% на изб...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22491412 www.24chasa.bg

Православен календар за 18 март

Св. Кирил, патриарх Иерусалимски

Св. Кирил бил роден в Йерусалим около 315 г. Прекарал част от живота си като отшелник и подвижник, бил приет в клира и посветен първоначално в дяконски и презвитерски чин. През 346 г. тогавашният Йерусалимски епископ Максим го избрал да подготвя оглашените за кръщение и да наставлява новопокръстените. Прилежното и плодотворно изпълнение на това свещеническо задължение станало причина през 348-351 г., след смъртта на епископ Максим, св. Кирил да бъде избран за негов наследник. Заради своята чистотата на православната вяра по време развихрилата се арианска ерес Йерусалимският светител бил свалян три пъти от епископската катедра. Св. Кирил се ползвал с голямо уважение от цялата църква и взел дейно участие на II Вселенски събор, който се състоял през 381 година. Доживял до дълбока старост и починал през 386 година. Църковните отци и писатели го наричат "защитник на апостолското учение" и "мъж със свят живот".

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

