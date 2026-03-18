Вижте къде няма да има вода в София на 19 март

На 19 март в четвъртък във връзка с отстраняване на авария по ул. „Биримирски извор" и ул. „Хоризонт", кв. „Бенковски" се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 17:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:

ул. „Биримирски извор" от ул. „Иван Кралича" до ул. „Хоризонт", ул. „Хоризонт" от ул. „Биримирски извор" до ул. „Успех".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси: ул. „Биримирски извор" на кръстовището с ул. „Хоризонт".

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.