Замисляли ли сте се колко внимание отделяте на бутона за пускане на водата ? Почти никакво — и точно това иска да промени GROHE с новата си серия ArenaAquaTiles

Когато обзавеждаме банята, прекарваме часове — понякога дни — в избор на правилните плочки, смесители, душ система и огледало. Сравняваме цветове, текстури и стилове. А после? Монтираме каквото се предлага към структурата, без да му обърнем особено внимание, и го забравяме завинаги.

Световната марка GROHE обаче смята, че точно този пренебрегван детайл може да бъде последният щрих, който прави банята наистина завършена и хармонична. И го доказва убедително с новата си серия декоративни плочи за тоалетната — GROHE Arena Aqua Tiles.

Девет финиша, Безкраен Стил

Новата серия Arena Aqua Tiles е достъпна в девет ексклузивни финиша, сред които изпъква впечатляващият Phantom Black — дълбок, матов черен цвят, подходящ за съвременния минималистичен интериор. Колекцията включва също материали като мрамор, кварц Caesarstone и стъкло, превръщайки всеки бутон в малко произведение на изкуството.

Всеки от тези финиши е внимателно подбран, за да отговаря на различни дизайнерски концепции — от класическото и топлото до минималистичното и съвременното. Независимо дали банята ви е в бели тонове с мраморни детайли или в тъмна палитра с матови повърхности, в серията ще намерите бутон, който не просто се вписва, а реално допълва визията.

Кръгъл или квадратен — изборът е ваш

GROHE Arena AquaTiles се предлага в два дизайна — с кръгла и с квадратна форма на бутона. Това може да изглежда като малка подробност, но всъщност е ключово за постигането на визуална хармония в банята.

Кръглият вариант е създаден да се съчетава с по-органичните и заоблени форми на серията смесители GROHE Atrio, докато квадратният дизайн перфектно допълва по-геометричните и строги линии на колекцията GROHE Allure. Резултатът е баня, в която всеки елемент — от смесителя до бутона към тоалетната — изглежда като част от едно обмислено цяло.

Докосваш и усещаш разликата

Но GROHE Arena Aqua Tiles далеч не е само красива опаковка. Компанията е вградила в бутоните своята иновативна технология Silk Motion, разработена като част от платформата GROHE Aqua Intelligence®.

Какво означава това на практика? Натискането на бутона е изненадващо приятно — меко, плавно, без никаква съпротива или неприятно "клик" усещане. При допир веднага се активира цифров сигнал, който задейства вътрешния механизъм. Целият процес е прецизно координиран и се усеща толкова естествено, че изненадва дори най-скептичните потребители.

Звучи като дреболия — но когато го изпробвате, разбирате защо GROHE е отделила толкова внимание именно на това усещане.

Голямата изненада: не ви трябва ремонт

Може би най-практичното предимство на Arena Aqua Tiles е, че може да се монтира директно върху всички съществуващи структури на GROHE — без събаряне на стени, без скъпа реновация и без строителна бригада.

Просто сменяте декоративната плоча на тоалетната и банята изглежда по-различно — по-завършено, по-обмислено, по-луксозно. За хората, които искат да освежат банята си без голям разход и без месеци строителство, това е изключително привлекателна възможност.

Бутоните работят на батерии, което прави монтажа още по-лесен, а за тези, които предпочитат постоянно захранване, е налична и версия с електрическо захранване.

Детайлът, който завършва всичко

В дизайна на интериора отдавна е известно, че именно малките детайли правят голямата разлика. Дръжката на вратата, ключът за осветлението, рамката на огледалото — всички те допринасят за цялостното усещане от пространството, дори когато не ги забелязваме съзнателно.

GROHE Arena Aqua Tiles поставя бутона към тоалетната в тази категория на "финалните щрихи" — онези елементи, за които хората казват "не знам какво точно е различното, но банята изглежда перфектно".

А когато разберат какво е — ще погледнат на банята си с напълно нови очи.