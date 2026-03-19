Безглутенови кюфтета от коприва

КОЙ ГОТВИ

“Когато искаме да направим кюфтета, ние обикновено прибягваме към бялото брашно или галета за плътност. В случая ще използваме картофи”, ни пише Маргарита Димитрова.

ПРОДУКТИ

1 супена купичка коприва

3 средно големи картофа

2 яйца

100 г домашно сирене

100 г кашкавал

сол

млян черен пипер

магданоз

2 с.л. зехтин

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Попарваме копривата за 5 минути. Изцеждаме я добре от водата. Накълцваме я на дребно. Сваряваме картофите и ги обелваме.

Нарязваме ги на дребни парчета. Нарязваме и магданоза. Сиренето и кашкавала рендосваме на едро ренде. Всичко това, заедно с яйцата, сол на вкус и черен пипер, омесваме. Вземаме тавичка и я намазваме със зехтина. С мокри ръце вземаме от сместа и оформяме кюфтенца.

Получаваме 9 - 10 броя. Печем ги в загрята на 200 градуса фурна до лека коричка отгоре. Можем да ги консумираме самостоятелно или с млечночеснов сос, който приготвяме от кисело мляко, чесън, копър и сол. По желание в него можем да сложим и малко майонеза.