Безглутенови кюфтета от коприва

КОЙ ГОТВИ
“Когато искаме да направим кюфтета, ние обикновено прибягваме към бялото брашно или галета за плътност. В случая ще използваме картофи”, ни пише Маргарита Димитрова.
ПРОДУКТИ
1 супена купичка коприва
3 средно големи картофа
2 яйца
100 г домашно сирене
100 г кашкавал
сол
млян черен пипер
магданоз
2 с.л. зехтин
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Попарваме копривата за 5 минути. Изцеждаме я добре от водата. Накълцваме я на дребно. Сваряваме картофите и ги обелваме.
Нарязваме ги на дребни парчета. Нарязваме и магданоза. Сиренето и кашкавала рендосваме на едро ренде. Всичко това, заедно с яйцата, сол на вкус и черен пипер, омесваме. Вземаме тавичка и я намазваме със зехтина. С мокри ръце вземаме от сместа и оформяме кюфтенца.
Получаваме 9 - 10 броя. Печем ги в загрята на 200 градуса фурна до лека коричка отгоре. Можем да ги консумираме самостоятелно или с млечночеснов сос, който приготвяме от кисело мляко, чесън, копър и сол. По желание в него можем да сложим и малко майонеза.