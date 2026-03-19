Православен календар за 19 март, вижте кои са имениците днес

Св. Мчци Хрисант и Дария

Хрисант, след като прочел Евангелието и Книгата на Апостолските деяния, приел християнството. Това не се харесало на баща му и той го оженил насила за езичницата Дария, за да го накара да се отрече от вярата си. Но Хрисант поучил Дария и тя приела неговата вяра. Двамата живели заедно в привиден брак и след смъртта на бащата започнали свободно да изповядват Христа. Заради това Хрисант и Дария били жестоко измъчвани и накрая убити с камъни.

Имен ден: Дария, Дарин, Дарина, Найден, Найдa