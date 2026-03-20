Студено, с облаци и малко сняг през почивните дни

Има опасност от заледени туристически пътеки по високите части на планините - над 2200 м

Нови дъждове във вторник и сряда

Минималните температури в населените места от северните и западните райони в петък ще бъдат от -3 до 1°, на юг от 2 до 5, а по Черноморието до 3°. В петък ще вали в Централна Дунавска равнина и в източните райони. Валежите от дъжд ще преминават в сняг по високите места - над 850 метра, главно в Предбалкана. Максималните температури ще са от 7 до 12 °, в Югозападна България - 14, по Черноморието до 10. За района на София минималната температура ще -2/-1° , а максималната до 7-8. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

В събота минималните температури в от северните и западните райони ще бъдат от -3 до 2°, на юг от 2 до 5, а по Черноморието до 3°. Над страната облачността ще бъде значителна с временни разкъсвания над западните райони. Преди обед ще превалява в Централна Дунавска равнина и в източните райони. Валежите ще преминават в сняг в Предбалкана. Максималните температури ще са от 7 до 13°, в Югозападна България - 13, по Черноморието до 11°. В София минималната температура ще е около -2/-1°, максималната - до 10-11.

Над Рила и Пирин преди обед ще е облачно, а следобед облачността ще се разкъсва. В Централна Стара планина ще превали мокър сняг. Новата снежна покривка ще е до 1 см. Има опасност от заледени туристически пътеки по високите части - над 2200 м. Максималните температури над 2500 м ще са от -7 до -4°, а на 1500 м - от -2 до -1°.

В неделя минималните температури в северните и западните райони ще бъдат от -2 до 3°, на юг от 4 до 6, а по Черноморието до 6° . Над страната облачността ще е значителна. Преди обед ще превалява в северните и в източните райони. Валежите ще преминават в сняг в Предбалкана. Следобед от север на юг постепенно ще спират. Ще превали за кратко в югозападните райони. Максималните температури ще са от 7 до 13, в Югозападна България - 13, по Черноморието до 11°. За София минималната температура ще е -1/0°, максималната - до 10-11°. Времето в планините ще е като в събота. В понеделник дъждовете постепенно ще спират. Ще има слънчеви часове следобед над Югозападна България. През нощта отново ще се заоблачи. Във вторник и сряда ще е дъждовно.