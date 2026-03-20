Огретен с риба тон

КОЙ ГОТВИ

“Топла комфортна храна за вечеря. Става бързо и винаги се получава”, ни пише Румяна Любомирова.

ПРОДУКТИ

За 2 порции:

4-5 картофа, 1 консерва риба тон, червени чушки капия от консерва, зелени маслини без костилка, сух девесил и розмарин, олио, сол

За заливката:

1 яйце, настъргани сирена - бяло, моцарела и жълт чедър, 1/4 ч.л. червен пипер, сух риган, бял пипер, 1 с.л. заквасена сметана, пресен копър

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Нарязваме обелените картофи на полушайби. Сваряваме ги под капак във вода с 1 ч.л. сол и щипка сух девисил до абсолютна готовност.

Намазняваме дъното и стените на тавичка от фолио, подходяща за размерите на фрайера. С решетеста лъжица прехвърляме картофите от тенджерата в съда за печене, отгоре трупаме късчета риба, ленти маринована чушка, колелца маслини, сух розмарин.

Поливаме олио на тънка струя, лежерно разбъркваме. Печем на 180° около 10-12 минути с едно междинно бъркане.

Смесваме съставките за заливката. Разстиламе я върху картофите с вече покафенели крайчета и пак запичаме за минути до златист загар. Хубаво е в последния момент да настържем жълт чедър върху глазурата.