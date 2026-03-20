Огретен с риба тон

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
КОЙ ГОТВИ
“Топла комфортна храна за вечеря. Става бързо и винаги се получава”, ни пише Румяна Любомирова.
ПРОДУКТИ
За 2 порции:
4-5 картофа, 1 консерва риба тон, червени чушки капия от консерва, зелени маслини без костилка, сух девесил и розмарин, олио, сол
За заливката:
1 яйце, настъргани сирена - бяло, моцарела и жълт чедър, 1/4 ч.л. червен пипер, сух риган, бял пипер, 1 с.л. заквасена сметана, пресен копър
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Нарязваме обелените картофи на полушайби. Сваряваме ги под капак във вода с 1 ч.л. сол и щипка сух девисил до абсолютна готовност.
Намазняваме дъното и стените на тавичка от фолио, подходяща за размерите на фрайера. С решетеста лъжица прехвърляме картофите от тенджерата в съда за печене, отгоре трупаме късчета риба, ленти маринована чушка, колелца маслини, сух розмарин.
Поливаме олио на тънка струя, лежерно разбъркваме. Печем на 180° около 10-12 минути с едно междинно бъркане.
Смесваме съставките за заливката. Разстиламе я върху картофите с вече покафенели крайчета и пак запичаме за минути до златист загар. Хубаво е в последния момент да настържем жълт чедър върху глазурата.