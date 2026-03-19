Външно: Спряно е движението по пътя Комотини – Нимфея заради свлачища и пропадания

Поради сериозно увреждане на пътното платно вследствие на обилни валежи, свличания на земни маси и пропадания, към момента движението по основния път Комотини – Нимфея (път А-23) е спряно и в двете посоки. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) на сайта си.

Засегнат е участъкът между пътен възел Калхас и пътен възел Нимфея. Граничният преход „Маказа“ не е затворен, но движението към него от гръцка страна е затруднено.

Въведена е обходна организация на движението, включваща стария път през Каридия и Пандросос, откъдето отново се достига до Нимфея и основното трасе. По този маршрут се допускат леки автомобили и лекотоварни превозни средства до 3,5 тона. Преминаването е осезаемо по-бавно поради особеностите на релефа и недобрата инфраструктура, като при по-натоварени дни се образуват задръствания, посочват от МВнР.

На този етап няма ясен срок за окончателното възстановяване на движението, като временната организация ще е в сила и в периода на великденските празници. Това създава предпоставки за сериозно натоварване както на временния обход, така и на граничните преходи и транспортни връзки между България и Гърция, особено прехода „Маказа“.

От министерството съветват, при възможност и по преценка, да се използват други гранични преходи, като „Капитан Петко войвода“ или „Златоград“. Преминаващите през „Маказа“ следва да се движат с повишено внимание и да предвидят допълнително време за пътуване, особено в натоварени дни.

При необходимост от съдействие от консулски характер, българските граждани могат да се обръщат към Генералното консулство на България в Солун на телефон: +30 2310 829 210; +30 2310 869 510 или дежурен телефон в извънработно време: +30 2310 869 520, както и на е-mail: [email protected]