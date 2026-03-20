Важно за пътуващите към Гърция: Ремонт затваря временно пътя към „Маказа"

Бойка Атанасова, Атина

ГКПП "Маказа".

Пътят между Комотини и Нимфея (А-23), който води директно към граничния пункт „Маказа", е с временно ограничено движение поради мащабни ремонтни дейности по възстановяване на инфраструктурата. От Генералното консулство на България в Солун предупреждават, че ремонтните дейности са наложени след тежки метеорологични условия, а ограниченията ще останат в сила до 4 май 2026 г.

В момента трафикът е пренасочен през обходен маршрут, преминаващ през селата Каридия и Пандросос. Важно уточнение за шофьорите е, че обходът е достъпен единствено за леки автомобили и превозни средства с маса до 3.5 тона. Тежкотоварният трафик трябва да използва алтернативни трасета.

Във връзка с предстоящите Великденски празници, властите очакват сериозно натоварване в района. Тъй като обходният път е с по-малък капацитет, се прогнозира значително увеличаване на времето за пътуване.

Гръцките власти уверяват, че се работи по най-бързото техническо решение за трайно укрепване на пътя, но дотогава призовават за търпение и повишено внимание от страна на шофьорите.

Препоръчва се използване на алтернативни гранични пунктове като „Капитан Петко войвода" (Свиленград) или „Златоград", за да избегнат колоните.

