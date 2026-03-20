Проф. Георги Рачев: Безлично мартенско време, вървим към джапанките

Сутринта към 5 часа никъде в България не валеше. Не е чак толкова студено. А денят вече е 12 часа и 3 минутки и всеки ден расте с 3 минути. Вървим към джапанките, но след 2 месеца. Това каза пред Би Ти Ви климатологът проф. Георги Рачев.

Аз не си спомням такова безлично мартенско време последните 20 години. Чака ни обрат във времето, до този момент март месец си отива брутално сух. София е с 12% месечна норма, а януари и февруари на някои места беше 3-4 пъти над нормата, посочи професорът.

Сравнително хладно ще остане времето, затоплянето ше дойде след четвъртък. Понеделник-вторник ще е хладно на Балканите, прогнозира Рачев.