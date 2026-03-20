През следващата седмица движението в тръбата за Варна на „Витиня" ще е в изпреварващата лента

През следващата седмица движението в тръбата за Варна на тунел „Витиня" на АМ „Хемус" ще бъде в изпреварващата лента. Поради подмяната на капаци на дренажната система е ограничено преминаването в активната лента. Промяната в организацията на движениe беше въведена на 18 март и се очаква да продължи до 29 март, съобщиха от пресцентъра на АПИ.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но изпълнението на предвидените дейности е необходимо, за да се повиши безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.