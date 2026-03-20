Катастрофа на пътя Крушовица - Долна Митрополия, движението е в една лента

Временно движението по път III-305 Крушовица – Долна Митрополия, в района на „Плама“ – Плевен, се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа, съобщи старши експерт Мариана Цветкова от пресцентъра на МВР – Плевен.

Сигналът за произшествието е подаден в 8:30 ч. Лек автомобил с македонска регистрация е излязъл от пътя и се е преобърнал в канавка, движейки се в посока Русе. В него са пътували четирима души, които са транспортирани в болница в Плевен.

На място са оказали съдействие екипи на участък „Пожарна безопасност и защита на населението“ – „Сторгозия“, пише БТА.

Движението остава в една лента до приключване на процесуално-следствените действия.

От полицията в Плевен призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

През изминалото денонощия в страната са ранени 14 души при 11 тежки катастрофи. Загинали няма.