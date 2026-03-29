Скандинавски артистизъм в светъл софийски апартамент

Без излишни мебели и бъбриви детайли, за да има усещането за простор

За вътрешното оформление на този софийски апартамент екипът на арх. Анна Коласанте е имал ясна концепция и план за действие. Общата площ от 140 квадратни метра е била логично разпределена и се е наложило единствено да бъдат премахнати няколко заварени овални стени, които не се вписвали в интериорната идея.

Сериозно предизвикателство се появява, когато се установява, че до предвидения за кухня кът (още в първоначалните проекти на сградата) не достигат нито вода, нито канал, нито вентилация. Проектанти и изпълнители успяват да преодолеят успешно този важен недостатък, като вентилацията за абсорбатора е отведена до близката баня чрез окачен таван.

Дневното пространство е от отворен тип и обединява хол, кухня и трапезария. Изпълнено с много светлина, общото помещение осигурява не само пълен комфорт за всекидневното обитаване, но и внимателно обмислена естетика

Елегантната визия е подчинена на характерния за арх. Анна Коласанте изчистен стил, близък до скандинавския органичен минимализъм. И тук, както в повечето нейни проекти, няма излишни мебели и бъбриви детайли. В интериора се включват само необходимите елементи на обзавеждане, защото според авторката най-ценното в едно пространство е усещането за простор. Всичко е много добре обмислено, подчинено на добрата функционалност и изработено от висококачествени материали. Важен момент е отделен на мебелите за съхранение – в отделните кътове те са предвидени така, че да отговарят по обем и функции на съвременните нужди, а уредите и техниката са дискретно интегрирани в тях.

“За този обект си поставихме задача да разбием мита, че сиво-бежовата палитра е банална - казва арх. Коласанте. - Добавихме към нея бяло и черно, както и множество наситени нюанси в сложни тонове, макар и в рамките на същата гама. Целта беше да покажем, че всяка цветова схема може да предложи контраст и драматизъм, без да натежава или да бъде скучна.”

Напълно завършеният интериор има и определена "добавена стойност" чрез внимателно подбраното участие на изкуството и декорацията. За него успехът е на Калина Чанкова, артист с доказан талант и усет към красивия стейджинг във вътрешното пространство. Дъщеря на известни художници, Калина допълва интериорния проект с доза артистизъм и ефектна интрига. Тя е автор и на картините, които естествено пасват на гамата, използвана в обзавеждането, и чрез органичните си форми омекотяват изчистения дизайн на мебелите. Именно затова всички стени са решени като пана в единен цвят – водещия светъл бяло-бежов оттенък, в който са издържани и интериорните врати на апартамента, изработени по поръчка.

Основната част от мебелите са изпълнени по дизайн на арх. Анна Коласанте, която този път, следвайки световните тенденции, залага на комбинации от различни материали в рамките на един модел. За изработването само на един предмет в обзавеждането на хола архитектката си партнира с трима производители. Така се появяват двете “ин-ян” етажерки – черна и бяла, с метална конструкция, изработена от скулптора Тони Вълчанов. Страниците и вратичките от боядисан в няколко цвята MDF са дело на мебелисти, които правят и скритото осветление в конструкцията. Тук за пръв път е приложен вариант с гърбове в различни цветове текстил – детайл, който придава мекота и уют на изчистените геометрични форми. Това решение се повтаря и в таблите на леглата, където е под формата на пана с различен цвят, размер и текстура.

Осветлението е приоритетен елемент на интериорната концепция и тук то е резултат от сътрудничеството на специализирано дизайнерско студио с арх. Коласанте. Разработено е решение с електропроводими текстилни колани, комбинирани с авторски розетки и метални конструкции. Те имат три различни интерпретации в хола – до дивана, над масата за хранене и над бара. Текстилните колани позволяват осветителните тела да се местят по тях, предлагайки разнообразни светлинни сценарии. Тъканите в осветлението са нестандартна и забавна идея, която внася артистичност и мекота, но и щипка непокорство като бягство от стандартите.

Настилките в апартамента са основно от български масивен дъбов паркет първо качество, а в зоните на кухнята и антрето са допълнени с италианска епоксидна настилка в цвят по RAL, съответстващ на корпусните мебели. Тя предлага единна и изчистена визия, устойчива е на влага, лесна за поддръжка и без фуги.

Кухнята в проектите на арх. Коласанте винаги заема важно място и като функционалност, и като естетика. И тук тя е изчистена и с подчертана геометрия, която включва и овалната форма,

присъстваща в общото пространство чрез конструктивните кръгли колони. Горните шкафове са с фрезовани MDF врати, боядисани в няколко цвята, така че да изпъкват, и се възприемат не като отделни елементи, а като едно общо цветно пано. Идеята е мебелите да създават скулптурно усещане в пространството, без да натежават с визията си на функционални обекти. Кухнята разполага с просторен барплот с достатъчно място за съхранение, работна площ и зона за хранене. Българското изкуство има водещо място в този обект. Към изчистените земни материали – дърво, метал и текстил, е добавена и керамика, която присъства във всяка стая под формата на пластики, изработени специално за проекта от художника Мариан Чанков, баща на Калина.

Жилището разполага с три почти еднакви като квадратура спални. Към тях има една баня, а съществуващата тоалетна е разширена така, че да поема функцията на втора баня с душзона и широк шкаф с мивка. И в мократа зона е спазена чистата, ясна дизайнерска линия с ефектни акценти – опънати тавани, нежна мозайка на светъл фон, усещане за релакс.

Още интересни идеи за интериора четете в новия брой на сп. “Идеален дом”