Остава в ареста мъжът от Бургас, в чийто дом бяха открити близо 15 кг марихуана

Окръжната прокуратура в Бургас задържа за срок до 72 часа мъжът, в чийто дом в комплекс „Меден Рудник" полицаи откриха близо 15 кг марихуана, съхранявана в бидони. От държавното обвинение съобщиха, че по цени на съдопроизводството общата стойност на установената марихуана възлиза на над 264 000 лева.

Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража".

БТА припомня, че марихуаната бе иззета от апартамент в бургаския жилищен комплекс „Меден Рудник". Задържаният е на 40 години. Същият има криминални регистрации. Марихуаната е била съхранявана в найлонови чували, запечатани в пластмасови бидони.

От жилището е иззето и оборудване за отглеждане на конопени растения.