На 22 март рожден ден имат

Благомир Коцев, кмет на Варна
Георги Стоев-Джеки, кинорежисьор
Жан Виденов, премиер на България (1995-1997), организационен секретар на партия “Лява алтернатива”
Асен Блатечки, актьор
Д-р Веселин Дяволов, заместник-директор по Лечебно-диагностичната дейност в УАГБ “Майчин дом”
Д-р Николай Маринчев, началник отделение по анестезиология и интензивно лечение в МБАЛ “Бургасмед”
Иван Стоицов, щангист, световен шампион
Михаил Касабов, бивш вицепрезидент на БФС
Лукан Луканов, председател на СД на “Арома”
Надежда Трифонова, главен счетоводител на “Булфарма” ООД
Пламена Дичева, сценограф