ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Трафикът на граничните пунктове със съседните държави е нормален

1484
ГКПП Деве баир. СНИМКА: МВР на РС Македония

Нормален е трафикът на българските гранични преходи и контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) със съседните държави, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията за трафика е към 6 часа тази сутрин.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Възстановено е движението през Дунав мост при Русе след ремонтни дейности на пътната настилка. Временно преминаването се извършва поетапно в една лента.

Трафикът е нормален на всички преходи и на границата с Гърция. През граничните преходи „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Турция трафикът е нормален на всички ГКПП.

Нормален е трафикът на граничните пунктове с Република Северна Македония и със Сърбия.

ГКПП Деве баир. СНИМКА: МВР на РС Македония

