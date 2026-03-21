Облачността ще е значителна утре, на много места ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг

През следващото денонощие облачността ще е значителна, на много места с валежи от дъжд, съобщи Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). След обяд над югозападните райони за кратко облачността ще се разкъса. Ще духа до умерен, в Източна България временно силен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, по високите котловинни полета на Западна България до минус 2°, а в София – около 1°. Максималните температури ще бъдат предимно между 7° и 12°, в София - около 8°.

Атмосферното налягане ще бъде по-ниско от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, по-значителни по южното крайбрежие. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 11°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще е облачно с валежи от сняг. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 2°, на 2000 метра – около минус 3°, пише БТА.

В понеделник и вторник ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг. Ще духа умерен, в източните райони и временно силен вятър от изток-североизток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 1° и 4°, максималните – между 6° и 11°.