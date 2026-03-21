"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Умерено силна магнитна буря обхвана Земята, съобщават от Национален институт по геофизика, геодезия и география - БАН.

По данни на института магнитометрите в Обсерватория Панагюрище са регистрирали смущения, достигащи К-индекс 6.

Очаква се, до края на утрешния ден, магнитното поле да се успокои и стойностите да се върнат към границите на нормалния дневен ход.