Движението по път III-105 между с. Елешница и Нови Хан ще е поетапно в една лента за полагане на маркировка.

През следващата седмица - от 23 до 27 март, от 9 ч. до 17 ч. ще се полага маркировка по участък от път III-105 Елешница - Нови Хан (от км 0 до 16-и км). В тази връзка движението на превозните средства ще се осъществява поетапно в една лента. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да следват временната организация за движение и указанията на сигналистите.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но изпълнението на предвидените дейности е необходимо, за да се повиши безопасността на движение.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Шофирайте внимателно!

