От 23 март ще се ограничи движението в 300-метров участък от път III-707 Стралджа - Воденичане за ремонт на фуги

От 23 март /понеделник/ ще се ограничи движението в 300-метров участък от път III-707 Стралджа – Воденичане за ремонт на фуги на надлез, който преминава над АМ „Тракия" (при 298-и км). Необходимите дейности ще се изпълняват при 10-и км на третокласния път, като при реализацията им трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут. Всички превозни средства ще преминават по път III-7007 Стралджа – Зимница - път I-7 Зимница - кръстовище Чарган - път III-7072 Чарган – Недялско - път III-707 Недялско – Воденичане и обратно.

Срокът за изпълнение на ремонтните дейности е до 19 април. Те са възложени на „Автомагистрали" АД по договора за текущ ремонт и поддържане на АМ „Тракия".

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но предприетите строителни работи са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване. Апелът към шофьорите е да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.